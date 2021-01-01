Кандидаты Умного голосования в Госдуму 19 сентября 2021 года.

В этом списке — кандидаты от Умного голосования на выборах в Госдуму.
В бюллетене со списком партий выбирайте любую парламентскую партию, кроме «Единой России». Помните: голос, отданный за партию, которая наберет меньше 5%, достанется единороссам.
На губернаторских выборах голосуйте за любого, кроме кандидата от власти. Здесь главное — добиться второго тура, а для этого надо, чтобы никто не набрал больше 50%.
г. Москва
196 Город Москва – Бабушкинский
Рашкин Валерий Федорович
КПРФ
197 Город Москва – Кунцевский
Лобанов Михаил Сергеевич
КПРФ
198 Город Москва – Ленинградский
Брюханова Анастасия Андреевна
самовыдвижение
199 Город Москва – Люблинский
Гуличева Елена Геннадьевна
КПРФ
200 Город Москва – Медведковский
Парфенов Денис Андреевич
КПРФ
201 Город Москва – Нагатинский
Удальцова Анастасия Олеговна
КПРФ
202 Город Москва – Новомосковский
Махницкий Данил Павлович
Новые люди
203 Город Москва – Орехово-Борисовский
Петров Виталий Владимирович
КПРФ
204 Город Москва – Перовский
Курганский Сергей Борисович
КПРФ
205 Город Москва – Преображенский
Обухов Сергей Павлович
КПРФ
206 Город Москва – Тушинский
Гребенник Андрей Вадимович
КПРФ
207 Город Москва – Ховринский
Ульянченко Иван Викторович
КПРФ
208 Город Москва – Центральный
Митрохин Сергей Сергеевич
Яблоко
209 Город Москва – Черемушкинский
Николаев Игорь Алексеевич
Яблоко
210 Город Москва – Чертановский
Таранцов Михаил Александрович
КПРФ
г. Санкт-Петербург
211 Город Санкт-Петербург – Восточный
Ходунова Ольга Архиповна
КПРФ
212 Город Санкт-Петербург – Западный
Тихонова Надежда Геннадьевна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
213 Город Санкт-Петербург – Северный
Иванова Ирина Владимировна
КПРФ
214 Город Санкт-Петербург – Северо-Восточный
Драпеко Елена Григорьевна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
215 Город Санкт-Петербург – Северо-Западный
Нилов Олег Анатольевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
216 Город Санкт-Петербург – Центральный
Вишневский Борис Лазаревич
Яблоко
217 Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный
Дмитриева Оксана Генриховна
Партия Роста
218 Город Санкт-Петербург – Южный
Орешков Борис Иванович
Яблоко
г. Севастополь
219 Город Севастополь – Севастопольский
Журавлев Илья Григорьевич
ЛДПР
Алтайский край
39 Алтайский край – Барнаульский
Кривов Андрей Юрьевич
КПРФ
40 Алтайский край – Рубцовский
Прусакова Мария Николаевна
КПРФ
41 Алтайский край – Бийский
Арцибашев Антон Игоревич
КПРФ
42 Алтайский край – Славгородский
Левашова Анна Валерьевна
КПРФ
Амурская область
71 Амурская область – Амурский
Кузьмин Андрей Альбертович
ЛДПР
Архангельская область
72 Архангельская область – Архангельский
Мандрыкин Олег Анатольевич
Яблоко
73 Архангельская область – Котласский
Чиркова Ирина Александровна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Астраханская область
74 Астраханская область – Астраханский
Шеин Олег Васильевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Белгородская область
75 Белгородская область – Белгородский
Панов Станислав Геннадьевич
КПРФ
76 Белгородская область – Старооскольский
Мишустин Николай Николаевич
КПРФ
Брянская область
77 Брянская область – Брянский
Павлов Константин Леонидович
КПРФ
78 Брянская область – Унечский
Минаков Виталий Викторович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Владимирская область
79 Владимирская область – Владимирский
Емельянова Лариса Николаевна
КПРФ
80 Владимирская область – Суздальский
Сидорко Антон Сергеевич
КПРФ
Волгоградская область
81 Волгоградская область – Волгоградский
Светличная Елена Геннадьевна
КПРФ
82 Волгоградская область – Красноармейский
Калашников Дмитрий Владимирович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
83 Волгоградская область – Михайловский
Могильный Валерий Федорович
КПРФ
84 Волгоградская область – Волжский
Усков Денис Вячеславович
КПРФ
Вологодская область
85 Вологодская область – Вологодский
Ершов Олег Александрович
КПРФ
86 Вологодская область – Череповецкий
Морозов Александр Николаевич
КПРФ
Воронежская область
87 Воронежская область – Воронежский
Калинин Владимир Александрович
КПРФ
88 Воронежская область – Правобережный
Коломенцев Денис Витальевич
КПРФ
89 Воронежская область – Аннинский
Рымарь Артем Сергеевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
90 Воронежская область – Павловский
Рослик Денис Викторович
КПРФ
Еврейская автономная область
220 Еврейская автономная область – Еврейский
Лазарев Константин Александрович
КПРФ
Забайкальский край
43 Забайкальский край – Читинский
Волков Юрий Геннадьевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
44 Забайкальский край – Даурский
Кулиева Василина Васильевна
ЛДПР
Ивановская область
91 Ивановская область – Ивановский
Протасевич Светлана Александровна
КПРФ
92 Ивановская область – Кинешемский
Римский Сергей Евгеньевич
Яблоко
Щапов Михаил Викторович
КПРФ
94 Иркутская область – Ангарский
Ахмадулин Андрей Фанисович
КПРФ
95 Иркутская область – Шелеховский
Кондрашов Виктор Иванович
КПРФ
96 Иркутская область – Братский
Андреев Андрей Анатольевич
КПРФ
Кабардино-Балкарская Республика
14 Кабардино-Балкарская Республика – Кабардино-Балкарский
Паштов Борис Султанович
КПРФ
Калининградская область
97 Калининградская область – Калининградский
Курбатов Семён Юрьевич
ЛДПР
98 Калининградская область – Центральный
Мишин Евгений Викторович
ЛДПР
Калужская область
99 Калужская область – Калужский
Яшкин Николай Иванович
КПРФ
100 Калужская область – Обнинский
Ефремова Надежда Игоревна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Камчатский край
45 Камчатский край – Камчатский
Калашников Валерий Юрьевич
ЛДПР
Карачаево-Черкесская Республика
16 Карачаево-Черкесская Республика – Карачаево-Черкесский
Бытдаев Кемал Курманович
КПРФ
Кемеровская область
101 Кемеровская область – Кемеровский
Фролова Кристина Олеговна
Новые люди
102 Кемеровская область – Прокопьевский
Пронин Владимир Григорьевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
103 Кемеровская область – Заводский
Терзицкая Олеся Викторовна
КПРФ
104 Кемеровская область – Новокузнецкий
Протас Татьяна Владимировна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Кировская область
105 Кировская область – Кировский
Бикалюк Альберт Александрович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
106 Кировская область – Кирово-Чепецкий
Сураева Надежда Васильевна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Костромская область
107 Костромская область – Костромской
Ижицкий Валерий Петрович
КПРФ
Краснодарский край
46 Краснодарский край – Краснодарский
Жилищиков Иван Андреевич
КПРФ
47 Краснодарский край – Красноармейский
Сафронов Александр Михайлович
КПРФ
48 Краснодарский край – Славянский
Коломиец Дмитрий Викторович
КПРФ
49 Краснодарский край – Туапсинский
Пронькин Виталий Владимирович
КПРФ
50 Краснодарский край – Сочинский
Боровков Николай Васильевич
КПРФ
51 Краснодарский край – Тихорецкий
Белобрицкий Артем Алексеевич
КПРФ
52 Краснодарский край – Армавирский
Давтян Грачик Акопович
КПРФ
53 Краснодарский край – Каневской
Коровайный Александр Евгеньевич
Яблоко
Красноярский край
54 Красноярский край – Красноярский
Натаров Сергей Васильевич
ЛДПР
55 Красноярский край – Центральный
Терехов Денис Эдуардович
Новые люди
56 Красноярский край – Дивногорский
Мельниченко Борис Владимирович
КПРФ
57 Красноярский край – Енисейский
Иванова Ирина Геннадьевна
Зелёные
Курганская область
108 Курганская область – Курганский
Зырянов Виктор Леонидович
КПРФ
Курская область
109 Курская область – Курский
Бондаренко Татьяна Валерьевна
Новые люди
110 Курская область – Сеймский
Бобовников Алексей Николаевич
КПРФ
Ленинградская область
111 Ленинградская область – Всеволожский
Будеев Вадим Александрович
КПРФ
112 Ленинградская область – Кингисеппский
Кузьмин Николай Алексеевич
КПРФ
113 Ленинградская область – Волховский
Перминов Александр Александрович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Липецкая область
114 Липецкая область – Липецкий
Быковских Николай Иванович
КПРФ
115 Липецкая область – Левобережный
Токарев Сергей Владимирович
КПРФ
Магаданская область
116 Магаданская область – Магаданский
Попов Алексей Леонидович
КПРФ
Московская область
117 Московская область – Балашихинский
Шинкарев Дмитрий Николаевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
118 Московская область – Дмитровский
Надеждин Борис Борисович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
119 Московская область – Коломенский
Кононенко Дмитрий Халарович
КПРФ
120 Московская область – Красногорский
Пьяных Глеб Валентинович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
121 Московская область – Люберецкий
Емельянов Олег Владиславович
КПРФ
122 Московская область – Одинцовский
Теняев Сергей Александрович
КПРФ
123 Московская область – Орехово-Зуевский
Аграновский Дмитрий Владимирович
КПРФ
124 Московская область – Подольский
Иванюженков Борис Викторович
КПРФ
125 Московская область – Сергиево-Посадский
Мардасов Андрей Игоревич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
126 Московская область – Серпуховский
Черепенников Андрей Владимирович
КПРФ
127 Московская область – Щелковский
Мокринская Елена Федоровна
КПРФ
Мурманская область
128 Мурманская область – Мурманский
Макаревич Александр Геннадьевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Ненецкий автономный округ
221 Ненецкий автономный округ – Ненецкий
Райн Михаил Викторович
КПРФ
Нижегородская область
129 Нижегородская область – Нижегородский
Гриневич Татьяна Борисовна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
130 Нижегородская область – Приокский
Рыхтик Михаил Иванович
КПРФ
131 Нижегородская область – Автозаводский
Кирица Олег Сергеевич
КПРФ
132 Нижегородская область – Канавинский
Терентьев Александр Георгиевич
КПРФ
133 Нижегородская область – Борский
Чугрин Дмитрий Борисович
ЛДПР
Новгородская область
134 Новгородская область – Новгородский
Афанасьев Алексей Владимирович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Новосибирская область
135 Новосибирская область – Новосибирский
Украинцев Игорь Сергеевич
Зелёные
136 Новосибирская область – Центральный
Сулейманов Ренат Исмаилович
КПРФ
137 Новосибирская область – Искитимский
Новоселов Виталий Валерьевич
КПРФ
138 Новосибирская область – Барабинский
Яковлев Роман Борисович
КПРФ
Омская область
139 Омская область – Омский
Алехин Андрей Анатольевич
КПРФ
140 Омская область – Москаленский
Смолин Олег Николаевич
КПРФ
141 Омская область – Любинский
Ткачев Константин Германович
КПРФ
Оренбургская область
142 Оренбургская область – Оренбургский
Мунжасаров Нурлан Нурмагамбетович
КПРФ
143 Оренбургская область – Бугурусланский
Набатчикова Оксана Валерьевна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
144 Оренбургская область – Орский
Каширский Алексей Сергеевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Орловская область
145 Орловская область – Орловский
Иконников Василий Николаевич
КПРФ
Пензенская область
146 Пензенская область – Пензенский
Иванов Алексей Анатольевич
КПРФ
147 Пензенская область – Лермонтовский
Шпагин Алексей Николаевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Пермский край
58 Пермский край – Пермский
Горбунова Олеся Олеговна
КПРФ
59 Пермский край – Чусовской
Постников Олег Сергеевич
ЛДПР
60 Пермский край – Кунгурский
Куликова Вероника Дмитриевна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
61 Пермский край – Кудымкарский
Айтакова Ксения Алексеевна
КПРФ
Приморский край
62 Приморский край – Владивостокский
Самсонов Артём Анатольевич
КПРФ
63 Приморский край – Артемовский
Акимов Андрей Петрович
КПРФ
64 Приморский край – Арсеньевский
Елишов Анатолий Васильевич
КПРФ
Псковская область
148 Псковская область – Псковский
Гайдук Артур Маркович
Яблоко
Республика Адыгея
1 Республика Адыгея (Адыгея) – Адыгейский
Салов Евгений Иванович
КПРФ
Республика Алтай
2 Республика Алтай – Алтайский
Демина Мария Фоминична
КПРФ
Республика Башкортостан
3 Республика Башкортостан – Уфимский
Ющенко Александр Андреевич
КПРФ
4 Республика Башкортостан – Благовещенский
Романчиков Евгений Иванович
КПРФ
5 Республика Башкортостан – Белорецкий
Сухарев Иван Константинович
ЛДПР
6 Республика Башкортостан – Нефтекамский
Галин Ильгам Илюсович
КПРФ
7 Республика Башкортостан – Салаватский
Суюндуков Ильгиз Варисович
КПРФ
8 Республика Башкортостан - Стерлитамакский
Искандаров Вадим Венирович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Республика Бурятия
9 Республика Бурятия – Бурятский
Цыренов Баир Цыденович
КПРФ
Республика Дагестан
10 Республика Дагестан – Северный
Авезов Мурзадин Алибекович
КПРФ
11 Республика Дагестан – Центральный
Махмудов Махмуд Гаджулаевич
КПРФ
12 Республика Дагестан – Южный
Омаров Гаджимурад Заирбекович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Республика Ингушетия
13 Республика Ингушетия – Ингушский
Мартазанов Абдулмажит Кадирович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Республика Калмыкия
15 Республика Калмыкия – Калмыцкий
Убушиев Санал Валерьевич
КПРФ
Республика Карелия
17 Республика Карелия – Карельский
Слабунова Эмилия Эдгардовна
Яблоко
Республика Коми
18 Республика Коми – Сыктывкарский
Михайлов Олег Алексеевич
КПРФ
Республика Крым
19 Республика Крым – Симферопольский
Лобода Оксана Васильевна
Новые люди
20 Республика Крым – Керченский
Волков Николай Анатольевич
ЛДПР
21 Республика Крым – Евпаторийский
Билан Виктория Леонидовна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Республика Марий Эл
22 Республика Марий Эл – Марийский
Казанков Сергей Иванович
КПРФ
Республика Мордовия
23 Республика Мордовия – Мордовский
Кузякин Дмитрий Викторович
КПРФ
Республика Саха (Якутия)
24 Республика Саха (Якутия) – Якутский
Тумусов Федот Семёнович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Республика Северная Осетия – Алания
25 Республика Северная Осетия – Алания – Северо-Осетинский
Дидаров Сослан Владимирович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Республика Татарстан
26 Республика Татарстан (Татарстан) – Приволжский
Сафин Фадбир Магусович
КПРФ
27 Республика Татарстан (Татарстан) – Московский
Федоров Станислав Владимирович
КПРФ
28 Республика Татарстан (Татарстан) – Нижнекамский
Сираев Ильнар Рашитович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
29 Республика Татарстан (Татарстан) – Набережно-Челнинский
Гурьева Татьяна Ивановна
Коммунисты России
30 Республика Татарстан (Татарстан) – Альметьевский
Семенихин Алексей Вячеславович
КПРФ
31 Республика Татарстан (Татарстан) – Центральный
Прокофьев Артём Вячеславович
КПРФ
Республика Тыва
32 Республика Тыва – Тывинский
Ооржак Ренат Чадамбаевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Республика Хакасия
35 Республика Хакасия – Хакасский
Старостин Валерий Николаевич
КПРФ
Ростовская область
149 Ростовская область – Ростовский
Черкашин Лавр Александрович
КПРФ
150 Ростовская область – Нижнедонской
Емельянов Михаил Васильевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
151 Ростовская область – Таганрогский
Бессонов Евгений Иванович
КПРФ
152 Ростовская область – Южный
Кутырев Андрей Андреевич
КПРФ
153 Ростовская область – Белокалитвинский
Абакумов Виталий Анатольевич
КПРФ
154 Ростовская область – Шахтинский
Мезинов Юрий Геннадьевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
155 Ростовская область – Волгодонской
Мисан Алексей Владимирович
КПРФ
Рязанская область
156 Рязанская область – Рязанский
Струков Олег Николаевич
КПРФ
157 Рязанская область – Скопинский
Шерин Александр Николаевич
ЛДПР
Самарская область
158 Самарская область – Самарский
Абдалкин Михаил Анатольевич
КПРФ
159 Самарская область – Тольяттинский
Калашников Леонид Иванович
КПРФ
160 Самарская область – Красноглинский
Говорков Геннадий Александрович
КПРФ
161 Самарская область – Жигулевский
Воробьев Василий Алексеевич
КПРФ
162 Самарская область – Промышленный
Матвеев Михаил Николаевич
КПРФ
Саратовская область
163 Саратовская область – Саратовский
Анидалов Александр Юрьевич
КПРФ
164 Саратовская область – Балаковский
Есипов Владимир Евгеньевич
КПРФ
165 Саратовская область – Балашовский
Бондаренко Николай Николаевич
КПРФ
166 Саратовская область – Энгельсский
Алимова Ольга Николаевна
КПРФ
Сахалинская область
167 Сахалинская область – Сахалинский
Корниенко Алексей Викторович
КПРФ
Свердловская область
168 Свердловская область – Свердловский
Постников Владислав Владимирович
Яблоко
169 Свердловская область – Каменск-Уральский
Гориславцев Андрей Владимирович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
170 Свердловская область – Березовский
Парфенов Алексей Александрович
КПРФ
171 Свердловская область – Нижнетагильский
Бояркин Михаил Валентинович
КПРФ
172 Свердловская область – Асбестовский
Крылова Наталья Владимировна
КПРФ
173 Свердловская область – Первоуральский
Исаков Тарас Мамаджанович
КПРФ
174 Свердловская область – Серовский
Даутов Габбас Фанзовиевич
КПРФ
Смоленская область
175 Смоленская область – Смоленский
Копыл Олег Владимирович
КПРФ
176 Смоленская область – Рославльский
Леонов Сергей Дмитриевич
ЛДПР
Ставропольский край
65 Ставропольский край – Ставропольский
Гончаров Виктор Иванович
КПРФ
66 Ставропольский край – Невинномысский
Куриленко Александр Иванович
ЛДПР
67 Ставропольский край – Кавминводский
Сердюков Андрей Иванович
КПРФ
68 Ставропольский край – Георгиевский
Лозовой Виктор Иванович
КПРФ
Тамбовская область
177 Тамбовская область – Тамбовский
Жидков Андрей Игоревич
КПРФ
178 Тамбовская область – Рассказовский
Александров Артём Романович
КПРФ
Тверская область
179 Тверская область - Тверской
Чепа Алексей Васильевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
180 Тверская область – Заволжский
Гончаров Артем Сергеевич
КПРФ
Томская область
181 Томская область – Томский
Диденко Алексей Николаевич
ЛДПР
182 Томская область – Обский
Немцева Галина Григорьевна
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Тульская область
183 Тульская область – Тульский
Косарева Татьяна Геннадьевна
КПРФ
184 Тульская область – Новомосковский
Исаков Владимир Павлович
КПРФ
Тюменская область
185 Тюменская область – Тюменский
Трубин Глеб Александрович
ЛДПР
186 Тюменская область – Заводоуковский
Левченко Иван Григорьевич
КПРФ
Удмуртская Республика
33 Удмуртская Республика – Удмуртский
Сыров Александр Юрьевич
КПРФ
34 Удмуртская Республика – Ижевский
Бодров Владимир Петрович
КПРФ
Ульяновская область
187 Ульяновская область – Ульяновский
Кузин Виталий Иванович
КПРФ
188 Ульяновская область – Радищевский
Гибатдинов Айрат Минерасихович
КПРФ
Хабаровский край
69 Хабаровский край – Хабаровский
Перевезенцев Петр Владимирович
КПРФ
70 Хабаровский край – Комсомольский
Плюснин Антон Сергеевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Ханты-Мансийский автономный округ
222 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – Ханты-Мансийский
Клишин Александр Сергеевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
223 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – Нижневартовский
Марков Евгений Владимирович
ЛДПР
Челябинская область
189 Челябинская область – Челябинский
Швецов Василий Георгиевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
190 Челябинская область – Металлургический
Ларин Дмитрий Сергеевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
191 Челябинская область – Коркинский
Гартунг Валерий Карлович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
192 Челябинская область – Магнитогорский
Байтенов Дамир Акылбекович
ЛДПР
193 Челябинская область – Златоустовский
Логинов Павел Васильевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Чеченская Республика
36 Чеченская республика - Чеченский
Дениев Хасмагомед Хамбиевич
КПРФ
Чувашская Республика
37 Чувашская Республика – Чувашия – Канашский
Андреев Александр Михайлович
КПРФ
38 Чувашская Республика – Чувашия – Чебоксарский
Моляков Игорь Юрьевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
Чукотский автономный округ
224 Чукотский автономный округ – Чукотский
Бутакова Юлия Сергеевна
ЛДПР
Ямало-Ненецкий автономный округ
225 Ямало-Ненецкий автономный округ – Ямало-Ненецкий
Вершинин Иван Сергеевич
ЛДПР
Ярославская область
194 Ярославская область – Ярославский
Лисицын Анатолий Иванович
Справедливая Россия — Патриоты — За правду
195 Ярославская область – Ростовский
Грешневиков Анатолий Николаевич
Справедливая Россия — Патриоты — За правду